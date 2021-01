Kinderpodcast am 23. Januar 2021 : Warum verändern sich Viren? Mit dem Virologen Prof. Dr. Ralf Bartenschlager

Corona begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile und im Moment hört man immer wieder das Wort "Mutation". Die Corona-Viren mutieren also, sie verändern sich. Aber was bedeutet das für uns, die Ansteckungsgefahr und auch für eine Impfung? Diese Fragen klärt Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ mit dem Mediziner und Virologen Professor Dr. Ralf Bartenschlager von der Gesellschaft für Virologie.

23. Januar 2021, 09:15 Uhr

Was passiert da eigentlich, wenn sich ein Virus verändert? Warum mutiert es und was bedeutet das genau? Seit Ende vergangenes Jahres wird ja auch gegen das Coronavirus geimpft. Aber wirken diese Impfstoffe auch gegen die veränderten Viren? All diesen Fragen geht Ole im Kinderpodcast auf den Grund.



Was bedeutet das für uns?

Und dafür spricht die blaue Eule dieses Mal mit einem Virologen, der sich täglich mit dem Thema beschäftigt und hier auch aktiv forscht. Professor Dr. Ralf Bartenschlager ist Professor an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und Präsident der Gesellschaft für Virologie. Dr. Bartenschlager erklärt Ole was da genau passiert, wenn ein Virus mutiert und was genau das für uns bedeutet.







