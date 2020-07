Kinderpodcast am 4. Juli 2020 : TV-Experte Dirk Steffens stellt sich Oles Fragen über Vulkane

In den Nachrichten hört man regelmäßig von gefährlichen Vulkanausbrüchen auf der ganzen Welt. Aber kann so etwas auch in Deutschland passieren? Das möchte Ole in einer neuen Folge des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" herausfinden. Seine Fragen beantwortet Dirk Steffens, bekannt aus der ZDF-Dokureihe "Terra X".

Avatar_shz von Bastian Rabeneck

04. Juli 2020, 09:15 Uhr

Flensburg |



Eine riesige Rauchsäule steigt in den Himmel, glühende Lava fließt den Berg herab und es regnet graue Asche. So ein Vulkanausbruch jagt einem eine ganz schöne Angst ein, selbst wenn man ihn nur im Fernsehen sieht. Weit entfernte Länder wie Neuseeland oder Island sind bekannt für ihre Vulkane. Aber gibt es auch welche in Deutschland? Und könnten die auch mal ausbrechen? Das möchte die sechsjährige Maira von Ole wissen.



Die schlaue Eule vermeidet normalerweise den Kontakt zu feuerspuckenden Bergen. Aber sie kennt jemanden, der schon viele von ihnen untersucht hat: Dirk Steffens. Der war bereits als Journalist, Moderator und Dokumentarfilmer auf der ganzen Welt unterwegs. Besonders bekannt ist er durch die ZDF-Reihe "Terra X" geworden. Bei der Gelegenheit kann der Experte Ole bestimmt auch sagen, wo auf der Welt die gefährlichsten Vulkane brodeln, damit die Eule einen großen Bogen um die gefährlichen Berge fliegen kann.

Jetzt mitmachen!



Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.