Kinderpodcast am 23. Mai 2020 : Wie unterhalten sich Katzen? Ole beantwortet Kinderfragen zu Haustieren

Wie macht die Katze? Miau, genau! Dass die beliebten Haustiere aber noch weit mehr Möglichkeiten haben, miteinander zu kommunizieren, lernt Ole in dieser Folge seines Podcasts.

Avatar_shz von Louisa Riepe

23. Mai 2020, 09:18 Uhr

Osnabrück |



Katzen und Eulen sind nicht unbedingt die besten Freunde – immerhin machen beide gerne Jagd auf Mäuse. Trotzdem beschäftigt Ole sich in dieser Folge mit den Stubentigern. Er beantwortet die Frage der achtjährigen Ida aus Flensburg. Ida hat zwei Katzen und möchte wissen, wie sich die beiden miteinander unterhalten.

Kein Problem für Ole. Er ruft ganz einfach bei Birga Dexel an, die sich bestens mit dem Verhalten von Katzen auskennt. Sie arbeitet nämlich seit Jahren als Expertin für Fernsehsendungen wie "Hunde, Katze, Maus" auf Vox. Vielleicht lernt Ole, die Eule, von ihr sogar ein paar Worte in der Katzensprache? Das wäre sicher hilfreich, wenn es demnächst mal wieder um die Maus geht...

Jetzt mitmachen!

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.