Kinderpodcast mit Weihnachtsgewinnspiel am 28. November : Das sind die schönsten Weihnachtsgeschichten – Mit der Kinderbuchautorin Kirsten Boie

Verrückt, besinnlich und auch manchmal auch traurig – Weihnachtsgeschichten gibt es etliche. Da ist es schwer den Überblick zu behalten. Deswegen hat Ole in der ersten Adventsfolge des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" die Kinderbuchautorin Kirsten Boie eingeladen. Gemeinsam schmökern sie in ihren Weihnachtsbüchern, um herauszufinden, welches denn die schönsten Geschichten zum Jahresende sind.

Avatar_shz von Bastian Rabeneck

28. November 2020, 09:15 Uhr

Flensburg |



Passend zur Advents- und Weihnachtszeit hat sich Eule Ole etwas ganz Besonderes für die Hörer des Kinderpodcasts „Ole schaut hin“ einfallen lassen: Das ganze Jahr über hat die blaue Eule spannende, lustige oder auch ungewöhnliche Kinderfragen beantwortet. Beim Weihnachtsspezial ist aber alles verkehrt herum. Diesmal sind die Kinder gefragt. Deswegen lohnt es sich auch, ganz genau hinzuhören. Am Ende jeder neuen Weihnachts-Folge gibt es nämlich eine Frage. Die Antwort ist irgendwo im Podcast versteckt.

Wer die Antwort bis zum 4. Dezember mit Name, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an Fragen@Ole-Podcast.de schickt oder sie unter 0541-310334 auf den Anrufbeantworter spricht, hat die Chance auf einen von drei tollen Preisen. Die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.ole-podcast.de.

Weihnachtsklassiker und brandneue Geschichten

In Folge Nummer eins dreht sich alles um weihnachtliche Geschichten und Bücher. Davon gibt es etliche – verrückte, besinnliche, fantasievolle und manchmal auch traurige. Viele davon sind bereits sehr alt. Ein Klassiker ist zum Beispiel "Die Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens, die der Autor vor fast 200 Jahren verfasst hat. Aber auch heute gibt es immer wieder neue Geschichten rund um das Thema Weihnachten.

dpa/Georg Wendt





Die Hamburger Kinderbuchautorin Kirsten Boie hat mit "O du fröhliche Entführung: Eine ziemlich verrückte Weihnachtsgeschichte" gerade erst ein brandneues Buch veröffentlicht. Als Gast im Kinderpodcast erzählt Kirsten der blauen Eule, worum es in ihrem Buch geht und welches ihre eigenen Lieblingsbücher zu Weihnachten sind.

Oetinger Verlag











Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

Jörn Martens