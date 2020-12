Kinderpodcast mit Weihnachtsgewinnspiel am 19. Dezember : Christkind oder Weihnachtsmann – wer bringt die Geschenke? Mit Maus-Moderator Johannes Büchs

Geschmückt steht der Weihnachtsbaum da. Was jetzt noch fehlt sind die Geschenke. Aber wer ist nun überhaupt dafür zuständig? Der Weihnachtsmann oder das Christkind? Eine Frage, die sich Ole jedes Jahr erneut stellt. In Weihnachtsfolge Nummer vier des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" will die blaue Eule das Geheimnis nun endlich lüften. Und zwar mit Hilfe von Johannes Büchs, Moderator der "Sendung mit der Maus".

Avatar_shz von Bastian Rabeneck

19. Dezember 2020, 09:15 Uhr

Flensburg |



Passend zur Advents- und Weihnachtszeit hat sich Eule Ole etwas ganz Besonderes für die Hörer des Kinderpodcasts „Ole schaut hin“ einfallen lassen: Das ganze Jahr über hat die blaue Eule spannende, lustige oder auch ungewöhnliche Kinderfragen beantwortet. Beim Weihnachtsspezial ist aber alles verkehrt herum. Diesmal sind die Kinder gefragt. Deswegen lohnt es sich auch, ganz genau hinzuhören. Am Ende jeder neuen Weihnachts-Folge gibt es nämlich eine Frage – und die Antwort ist irgendwo im Podcast versteckt.

Wer die Antwort zu dieser Episode bis zum 24. Dezember mit Name, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an Fragen@Ole-Podcast.de schickt oder sie unter 0541-310334 auf den Anrufbeantworter spricht, hat die Chance auf einen von drei tollen Preisen.

Wer ist für die Geschenke zuständig?

Es ist die letzte Weihnachtsfolge von "Ole schaut hin" vor den Festtagen. Und während Ole den Weihnachtsbaum schmückt – natürlich mit blauen Kugeln, blauem Lametta und einem extra großen Vogelhäuschen – fragt er sich: Wer ist überhaupt dafür zuständig, dass die Geschenke unter dem Baum landen? Der Weihnachtsmann oder das Christkind? Und was hat der Nikolaus mit der ganzen Sache zu tun? Alles knifflige Fragen, die sich die blaue Eule jedes Jahr aufs Neue stellt.

imago images/Jens Jeske





Wer im Fernsehen immer wieder beweist, dass er für alles eine Antwort findet, ist Johannes Büchs, bekannt aus der "Sendung mit der Maus" oder von "Kann es Johannes?". Mit ihm klärt Ole in dieser Folge des Kinderpodcasts die Geschenke-Frage. Außerdem verrät Johannes, wie man sichergehen kann, dass der Wunschzettel auch an der richtigen Stelle ankommt.

Hinweis: Ole verabschiedet sich nun in die Weihnachtsferien. Die nächste Folge des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" gibt es dann wieder am 16. Januar.







Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

Jörn Martens