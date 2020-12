Top-3-Hörartikel : Das waren unsere schönsten und spannendsten Beiträge zum Anhören im Jahr 2020

Reportagen, Erlebnisberichte und Porträts – das sind die schönsten drei Geschichten zum Anhören in diesem Jahr.

von Anna Rüb

30. Dezember 2020, 19:20 Uhr

Reportagen, Erlebnisberichte und Porträts – unsere Artikel gibt es auch zum Anhören. Jede Woche haben wir in diesem Jahr an dieser Stelle die drei schönsten und spannendsten Geschichten der Woche zusammengestellt. In diesem Artikel finden Sie unsere Top 3 des Jahres 2020. Diese können Sie sich noch einmal in unserer Playlist anhören.

1. Grenzland-Liebe in Corona-Zeit: Krönender Abschluss des Jahres für das berühmte Paar am Grenzzaun

Die Geschichte über ihre Treffen am geschlossenen deutsch-dänischen Grenzübergang in Aventoft ging um die Welt: Selbst die Corona-Pandemie und eine geschlossene Grenze konnte Karsten Tüchsen Hansen aus Süderlügum und Inga Rasmussen aus Gallehus in Süddänemark nicht davon abhalten, sich täglich zu sehen. Hier hören Sie ihre Geschichte noch einmal.

2. Vier Männer, vier Mofas, elf Tage und 1200 Kilometer – eine Geschichte über Freundschaft, Abenteuer und Entschleunigung

Es klingt wie die Fortsetzung des Kinofilms „25 km/h“, und irgendwie ist es das ja auch: Vier Männer, die auf ihren Mofas durch Deutschland fahren – von Wiesbaden bis nach Sylt. Es ist ein Roadtrip, der Abenteuerlust und Urlaubs-Sehnsucht hervorruft. Die Geschichte von Jörg Dümpelmann, Christoph Koch, Volker Tollkühn und Thomas Landahl hören Sie hier noch einmal.

3. Das Mädchen und der Wolf – Die ganze Geschichte

Das ist keine normale Weihnachtsgeschichte. Sie wurde nämlich gleich von vier Autoren für unsere Zeitung geschrieben. Das Besondere daran: Jeder setzt die Erzählung seines Vorgängers fort, so dass mit Ausnahme des letzten Autors auch sie selbst beim Schreiben nicht die ganze Geschichte kannten. Teil 1 – von Rainer Sander, Teil 2 – Renate Groenewegen-Rauter , Teil 3 – Ursula Henriette Kramm Konowalow und Teil 4 – von Roland Ginzel.