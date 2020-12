Impulse zur Weihnachtszeit : Hingehört: Dieses Dorf bekommt jeden Dezember tausende Briefe an den Nikolaus

Ton an und zurücklehnen: Lassen Sie sich verzaubern von unserer Audio-Reihe "Hingehört - Impulse zur Weihnachtszeit".

Avatar_shz von Bastian Rabeneck

12. Dezember 2020, 05:10 Uhr

Flensburg | Vom kleinen Weihnachtswunder in den eigenen vier Wänden, über winterliche Dekotrends bis hin zur klassischen Weihnachtsgeschichte zum Genießen: Unsere Reihe "Hingehört - Impulse zur Weihnachtszeit" hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Mit einem Klick auf den unten stehenden Audioplayer starten Sie unsere Weihnachtsgeschichten zum Anhören.

Teil1: Dieses Dorf bekommt jeden Dezember tausende Briefe an den Nikolaus – und beantwortet sie

In den nächsten Wochen geht in den Orten Himmelspforten, Engelskirchen und Himmelsberg wieder die Post ab – und das im wahrsten Sinne des Wortes. In der Adventszeit werden die Weihnachtspostämter mit Briefen von Mädchen und Jungen aus dem In- und Ausland überhäuft. Doch nicht nur der Weihnachtsmann hat seine ganz persönlichen Postfilialen. – in einem kleinen Örtchen im Nordwesten Niedersachsens beantworten Hubert Weddehage und seine ehrenamtlichen Helfer die Briefe für den Nikolaus. Und in diesem Jahr gibt es im Weihnachtspostamt in Nikolausdorf im Landkreis Cloppenburg gleich zwei Jubiläen zu feiern.

