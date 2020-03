„Hölle Nord“-Podcast : SG-Trainer Maik Machulla über Corona, Geisterspiele und seine größte Kritikerin

Im sh:z-Podcast war der Trainer der SG Flensburg-Handewitt und gab Einblicke in seine Arbeit.

von Jannik Schappert

10. März 2020, 18:01 Uhr

Flensburg | Eigentlich wollte die SG Flensburg-Handewitt sich in der Länderspielpause ganz in Ruhe auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 18. März gegen Montpellier vorbereiten. Von Ruhe ist allerdings keine Spur, Schuld ist das Coronavirus, das die kommenden SG-Spiele wohl zu Geisterspielen macht.

„Das ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss, wenn man im Sinne der Gesundheit denkt. Und die steht über allem“, sagt Maik Machulla in der sechsten Folge des „Hölle Nord“-Podcasts. Die ursprünglich geplante Folge mit den Fans erscheint eine Woche später.

Wenngleich er die Entwicklung für unumgänglich hält, bedauert Machulla sie. „Das macht die Saison ein bisschen kaputt und wird unserer Sportart nicht gerecht.“

Außerdem erzählt der zweifache Meistertrainer, wie er sich auf Spiele vorbereitet, was nach dem Abpfiff in der Kabine passiert und wie seine Frau – seine größte Kritikerin – dafür sorgte, dass Mark Bult Co-Trainer der SG wurde.