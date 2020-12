„Hölle Nord“-Podcast : SG Flensburg-Handewitt und Frisch Auf Göppingen: Auf die Tradition kommt es an

Sven Anker, Michael Treckmann und Oliver Sihler erklären die Fanfreundschaft und warum Werte im Handball wichtig sind.

von Jannik Schappert

08. Dezember 2020, 17:33 Uhr

Flensburg | Leidenschaft verbindet – was sich anhört wie ein Werbespruch, könnte die Freundschaft zwischen den Fans der SG Flensburg-Handewitt und von Frisch Auf Göppingen nicht treffender beschreiben. Warum die Anhänger der beiden Handball-Bundesligisten so gut zusammen passen und wie sie zueinander gefunden haben, erklären die SG-Fans Sven Anker und Michael „Trecki“ sowie FAG-Fan Oliver „Pino“ Sihler in der neuen Folge des „Hölle Nord“-Podcasts.

Ein weiteres Thema: Göppingens blaue Trikots, die traditionell eigentlich grün-weiß sind. „Manchen hat es das Herz rausgerissen, aber man muss es akzeptieren“, sagt Oliver Sihler. Die freudige Nachricht, dass ein neuer Großsponsor den Verein unterstützt, hatte für riesige Diskussionen gesorgt, weil dieser seine blaue Unternehmensfarbe gerne im FAG-Trikot widergespiegelt haben wollte. Mittlerweile sind die Wogen geglättet, ein Beigeschmack bleibt. „Ich finde, dass ein Verein kritische Fans aushalten muss“, meint Sven Anker.

Braucht der Handball mehr Glamour? Immer wieder steht diese Frage im Raum. „Für mich ist Handball kein Event, sondern eine Leidenschaft, die wir ausleben. Glamour und Handball – das gehört für mich nicht zusammen“, lautet die klare Absage von Michael Treckmann.

Welche Rolle eine Judohalle in der Fanfreundschaft spielt, was es für unterschiedliche Auffassungen von Wind gibt und wie Klatschpappen bewertet werden – all das erklären die drei Fans im „Hölle Nord“-Podcast.

