Ohne Abo: Corona-Update zum Anhören : Das sh:z-News-Briefing am Freitagmorgen: Schlagbaum hoch – Happy-End an der deutsch-dänischen Grenze

Avatar_shz von Lisa Kleinpeter

23. April 2020, 15:00 Uhr

Flensburg | Schleswig-Holstein und das Corona-Virus. Täglich informieren wir Sie in 120 Sekunden über die relevantesten Ereignisse und Entwicklungen in Schleswig-Holstein. Von Homeoffice bis zu Entscheidungen der Politik: Hier sind Sie informiert.

Im Schwerpunkt: Dieses Paar hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt: Karsten Hansen aus Süderlügum und Inga Rasmussen aus Gallehus in Dänemark. Die Senioren treffen sich jeden Tag um Punkt 15 Uhr an der Grenze in Aventoft. Jetzt durften sie sich wieder in die Arme schließen.

