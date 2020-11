Podcast Coronaland : Antriebslosigkeit im Lockdown: „Lust ist ein schlechter Berater“

Sechs Monate Corona-Pandemie: Was macht das mit unserer Psyche – und was hilft gegen trübe Stimmung? Das erklärt Psychotherapeutin Johanna Thünker in dieser Folge des Podcasts "Coronaland".

11. November 2020, 12:51 Uhr

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben Menschen mit depressiven Erkrankungen besonders hart getroffen. Doch auch zuvor gesunde Menschen leiden unter den Einschränkungen ihres Alltags.

Psychotherapeutin Johanna Thünker erklärt, warum an trüben Tagen der Kopf über den Bauch entscheiden sollte, wann Sie sich professionelle Hilfe suchen sollten – und warum auch vor dem zweiten Teil-Lockdown wieder Klopapier gehamstert wurde.

