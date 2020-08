Für Schleswig-Holstein : Trotz Corona: Sommerurlaub in Italien – Der Audio Snack am 5. August

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – Hier erfahren Sie die wichtigsten Ereignisse aus der Region in 120 Sekunden.

Avatar_shz von Anna Rüb

05. August 2020, 07:30 Uhr

Flensburg | Im Schwerpunkt: Statt sich ins Auto oder in den Flieger zu setzen, blieben viele Menschen in diesem Jahr zuhause oder verbrachten den Urlaub auf Balkonien. Redakteurin Dörthe Moritzen nicht. Sie fuhr mit ihrem Ehemann und der jüngsten Tochter nach Italien. So wie es vor Corona schon geplant war. Zumindest fast.









Weitere Hintergründe:

Große Trauer in Kiel um von Fahnenmast erschlagene Auszubildende

22 neue Corona-Fälle am Dienstag in SH



Volle Züge und Bahnhöfe nach Streckensperrung: Bahnfahrer sollen ab Mittwoch aufatmen können

Urlauberin und Redakteurin Dörte Moritzen über ihre Erfahrungen in Italien



