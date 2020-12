Corona-Update : Neue Kontaktbeschränkungen sollen in SH auch über Weihnachten gelten – Audio Snack am 11. Dezember

Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im sh:z Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

11. Dezember 2020, 05:00 Uhr

Flensburg | Im Schwerpunkt: Auf die starke Zunahme von Corona-Infektionen reagiert Schleswig-Holstein kurzfristig mit scharfen Maßnahmen in diversen Bereichen. Dabei zeichnet sich am Freitag ab, dass der von Ministerpräsident, Daniel Günther geforderte harte Lockdown schon in der nächsten Woche greifen könnte.

Weitere Hintergründe:

