Für Schleswig-Holstein : Jubiläum der Flüchtlingshilfe wird in Flensburg zur Protestaktion – Der Audio Snack am 14. September

Avatar_shz von Bastian Rabeneck

14. September 2020, 07:30 Uhr

Flensburg | Im Schwerpunkt: Eigentlich sollte am Sonnabend das Jubiläum der Flüchtlingsinitiativen in Flensburg gefeiert werden. Die Aktion wurde aber schnell zum Protest gegen die europäische Abschottungspolitik. Die Details hören Sie im Schwerpunkt des SHZ Audio Snacks am Montag um 7.30 Uhr.





Dieselgeruch am Mühlenstrom: Feuerwehr legt Ölbinder im Hafen aus



Janet Sönnichsen wird nächste Bürgermeisterin, Pierre Gilgenast abgewählt

Menschenkette für Moria an der Flensburger Hafenspitze



Was ist der „sh:z Audio Snack“?

In 120 Sekunden geben wir Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in Schleswig-Holstein (Mo. - Fr.: 7.30 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „sh:z Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „sh:z Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.shz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise Spotify oder Deezer. Für iPhones gibt es zusätzlich die App Apple Podcasts. Über die integrierte Suchfunktion ist „sh:z Audio Snack“ leicht zu finden. Sie können den „sh:z Audio Snack“ auch per Telefon hören unter 0461/88998666.