Für Schleswig-Holstein : Grünen-Politiker aus Flensburg tritt bei Corona-Demo auf – Der Audio Snack am 31. August

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – Hier erfahren Sie die wichtigsten Ereignisse aus der Region in 120 Sekunden.

Avatar_shz von Lisa Kleinpeter

31. August 2020, 07:30 Uhr

Flensburg | Im Schwerpunkt: David Claudio Siber, Mitglied der Grünen-Ratsfraktion in Flensburg, ist am Sonnabend bei der umstrittenen Corona-Demonstration in Berlin aufgetreten. In seiner mehr als 20-minütigen Rede kritisierte der Flensburger seine eigene Partei, die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und die Medien.









Was ist der „sh:z Audio Snack“?

In 120 Sekunden geben wir Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in Schleswig-Holstein (Mo. - Fr.: 7.30 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „sh:z Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „sh:z Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.shz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise Spotify oder Deezer. Für iPhones gibt es zusätzlich die App Apple Podcasts. Über die integrierte Suchfunktion ist „sh:z Audio Snack“ leicht zu finden. Sie können den „sh:z Audio Snack“ auch per Telefon hören unter 0461/88998666.