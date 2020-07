Für Schleswig-Holstein : Zufall? Oder das Werk eines Feuerteufels? – Audio Snack am 29. Juli

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – Hier erfahren Sie die wichtigsten Ereignisse aus der Region in 120 Sekunden.

Avatar_shz von Anna Rüb

29. Juli 2020, 07:30 Uhr

Flensburg | Im Schwerpunkt: Treibt ein Feuerteufel in Rendsburg sein Unwesen? Immer wieder gehen Container in Flammen auf. Immer wieder in der Dämmerung oder Dunkelheit.









Weitere Hintergründe:

Drohender Versorgungsengpass: DRK ruft zu Blutspenden auf

Alle Reiserückkehrer sollen sich beim örtlichen Gesundheitsamt in SH melden

Unheimliche Brandserie im Rendsburger Stadtgebiet





Was ist der „sh:z Audio Snack“?

In 120 Sekunden geben wir Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in Schleswig-Holstein (Mo. - Fr.: 7.30 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „sh:z Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „sh:z Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.shz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise Spotify oder Deezer. Für iPhones gibt es zusätzlich die App Apple Podcasts. Über die integrierte Suchfunktion ist „sh:z Audio Snack“ leicht zu finden. Sie können den „sh:z Audio Snack“ auch per Telefon hören unter 0461/88998666.