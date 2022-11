ANZEIGE // Warum lange Anfahrtswege zur Arbeit in Kauf nehmen, wenn der passende Arbeitgeber direkt um die Ecke liegt? Auf JOBS.sh finden sich viele Unternehmen, die ihren Sitz in Schleswig-Holstein haben.

Wenn der eigene Arbeitsplatz nur wenige Kilometer vom Wohnsitz entfernt ist, ist die Sache mit der Work-Life-Balance gleich viel einfacher. Die Vereinbarkeit bzw. das Verhältnis von Berufs- und Privatleben ist in der heutigen Zeit ein wichtiger Bestandteil bei der Jobsuche, denn die Freizeit ist Arbeitnehmern wichtiger denn je. Im nördlichsten Bundesland in Deutschland gibt es viele attraktive Arbeitgeber und Branchen, die im größten regionalen Stellenportal ihre Anzeigen schalten.

Große Vielfalt an Stellenangeboten

Freie Stellen gibt es in Schleswig-Holstein wie Sand am Meer, nur muss die Passende dabei sein. Auf JOBS.sh, dem regionalen Stellenportal für Schleswig-Holstein, ist für alle Ansprüche etwas dabei.

Viele Menschen legen Wert auf Regionalität und möchten ihren Traumjob direkt in der Nähe haben. Mit JOBS.sh muss man weder Abstriche bei der Distanz zum Wohnort noch bei der Tätigkeit selbst machen. Hier finden sich freie Stellen in ganz Schleswig-Holstein, egal ob im Kreis Rendsburg-Eckernförde, direkt am Nord-Ostsee-Kanal oder im Kreis Nordfriesland auf einer der vielen Nordseeinseln.

Bei den aktuell steigenden Preisen für Treibstoff ist es nur von Vorteil, wenn das Auto vor der Haustür stehen bleiben kann und der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad oder dem Elektroroller zurückgelegt wird. Viele Arbeitgeber bieten verschiedene Benefits an, dazu zählen zum Beispiel E-Bike-Leasing, Fortbildungen oder auch die Option, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Hier bietet das Stellenportal für jeden das passende Angebot.

Schnell und vor allem unkompliziert

JOBS.sh ist ein Stellenportal, in dem sich Arbeitssuchende direkt im Portal bewerben können, alle Bewerbungen auf einen Blick sehen und sich dadurch Bürokratie sparen können. Die notwendigen Dokumente können nur mit wenigen Klicks hochgeladen werden, Kontaktdaten werden im passenden Formular hinterlassen und schon kann die Bewerbung abgesendet werden.

Wer einen bestimmten Arbeitgeber schon im Fokus hat, wird benachrichtigt, sobald dieser auf JOBS.sh einen neuen Job veröffentlicht.

Noch einfacher mit dem Suchagenten

Auf überregionalen Stellenportalen ist es häufig schwierig, passende Stellenangebote in der eigenen Region herauszufiltern - vor allem, wenn man nicht in einer der Metropolregionen lebt. Eine Lösung für dieses Problem ist der kostenlose, digitale Suchagent auf JOBS.sh, denn dieser kann anhand von verschiedenen Suchkriterien die passende Stelle auf dem Jobmarkt finden. Ein Beispiel ist die Suche nach einem Job in der Handwerkerbranche: Durch die Eingabe des Begriffs „Handwerker“ und die Festlegung eines Standortes mit einem Umkreis sucht der Agent passende Angebote. Zur Suchanfrage passende Angebote werden dem Arbeitssuchenden regelmäßig per E-Mail zugeschickt, sodass man stets über die neuesten Entwicklungen auf dem lokalen Arbeitsmarkt auf dem Laufenden ist.

Mehr Informationen: Warum du deinen nächsten Job mit JOBS.sh findest attraktive Arbeitgeber aus ganz Schleswig-Holstein

mehr als 2.500 Stellenangebote

kurze Bewerbungswege

einfache Kontaktaufnahme

inklusive Job-Alert

Neugierig? Auf JOBS.sh warten über 2.000 Jobs - jetzt Job um die Ecke finden!