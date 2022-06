Blitze entladen sich während eines Gewitters. (Symbolbild) FOTO: dpa/Robert Michael up-down up-down Schwülwarme Temperturen Gewitter-Gefahr: So wird das Wetter zum Wochenstart Von dpa | 26.06.2022, 12:51 Uhr | Update vor 58 Min.

Das Wetter in Niedersachsen wird wechselhaft: In der Osthälfte kann es am Sonntagnachmittag und -abend einzelne Schauer und Gewitter geben, teilweise auch mit Starkregen. In der Westhälfte bleibe es weitgehend trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dabei gibt es große Temperaturdifferenzen von West nach Ost: An der Ems liegen die Temperaturen bei 22 bis 23 Grad, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt bei bis zu 31 Grad.