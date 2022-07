ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Ermittlungen Nach tödlichen Schüssen: Polizei fasst 23-Jährigen Von dpa | 10.07.2022, 17:13 Uhr

Ein 23-Jähriger, der in Kiel einen 31-Jährigen mit mehreren Schüssen getötet haben soll, ist am Sonntag in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden. Spezialeinheiten haben den Mann nach intensiven Ermittlungen in Gelsenkirchen gefasst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er habe keinen Widerstand geleistet. Er solle nun in Gelsenkirchen einem Haftrichter vorgeführt werden und in den kommenden Tagen nach Kiel gebracht werden.