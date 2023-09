Auf der Insel Rügen hat sich am Samstag ein Demonstrationszug mit mehreren hundert Teilnehmern gegen das geplante LNG-Terminal in Mukran in Bewegung gesetzt. Die Demonstranten starteten mit rund eineinhalbstündiger Verspätung vom Rügenplatz in Sassnitz und wollten über Mukran nach Lietzow ziehen. Noch Polizeiangaben muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Aktivisten setzen sich zur Wehr

Die Veranstalter der Gruppe Ende Gelände hatten 500 bis 1000 Teilnehmer angemeldet. Seitens der Polizei gab es noch keine Schätzung zur Teilnehmerzahl. Die Veranstalter hatten für das Wochenende auch Aktionen zivilen Ungehorsams gegen das LNG-Projekt angekündigt. Erst am Donnerstag blockierten Greenpeace-Aktivisten im Greifswalder Bodden das Pipeline-Verlegeschiff, das die Anbindungsleitung für das Terminal bauen soll.