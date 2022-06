Protestierende Mitarbeiter der Logistik-Unternehmen BLG und Eurogate stehen vor dem Werktor in Bremerhaven. Foto: Michael Bahlo/dpa FOTO: Michael Bahlo Tarifkonflikt Entlohnung der Hafenarbeiter: Dritte Tarifrunde abgebrochen Von dpa | 10.06.2022, 11:12 Uhr | Update vor 29 Min.

Die dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt um die Bezahlung der Hafenarbeiter ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi nach rund zehnstündigen Beratungen am Freitagabend ergebnislos abgebrochen worden. Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) habe zwar ein neues Angebot gemacht, doch liege dieses „weit unter der von ver.di geforderten Reallohnsicherung angesichts der aktuellen Preissteigerungsrate von 7,9 Prozent und ist für die Beschäftigten so nicht akzeptabel“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth am Samstag.