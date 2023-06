ANZEIGE// In Eckernförde unterstützt der zertifizierte Senioren-Assistent Uwe Begemann ältere und eingeschränkte Menschen im Alltag, indem er sie beispielsweise zu Arztterminen begleitet, Einkäufe erledigt oder einfach nur zuhört. Als anerkannte Betreuungskraft ermöglicht er es seinen Kunden, weiterhin in ihrem eigenen Zuhause zu leben und entlastet gleichzeitig pflegende Angehörige. „Deren Kraft ist nämlich meist irgendwann am Ende,” sagt Uwe Begemann über die Entlastung pflegender Angehöriger.

Ausbildung nach dem Plöner Modell

Uwe Begemann hat seine Ausbildung zum Senioren-Assistenten bei der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) absolviert und folgt dabei dem sogenannten „Plöner Modell“, das sich auf die Unterstützung im Alltag von Senioren konzentriert, ohne körpernahe Tätigkeiten wie Waschen oder Anziehen durchzuführen. Allerdings kann er bei der Antragstellung für einen Pflegegrad helfen. Seine Frau Barbara hat ebenfalls eine solche Ausbildung absolviert und bietet ihre Dienste hauptberuflich an. Beide können sich gegenseitig vertreten. Sie war es auch, die ihn auf die Idee der Ausbildung brachte, denn sein beruflicher Werdegang war ursprünglich ein ganz anderer: Der gelernte Kzf-Mechaniker hat lange als Berufskraftfahrer gearbeitet und war auch im Baustoffhandel tätig. Doch dann wollte er sich umorientieren und „etwas machen, das allen Freude bereitet“.

Es wird ein Ausflug gewünscht? Kein Problem für Uwe Begemann. Foto: privat

Kostenlose Erstgespräche und Kostenübernahme durch Krankenkassen

Ein erstes Treffen zum Kennenlernen ist kostenlos, um herauszufinden, ob es menschlich passt und welche Vorstellungen der Kunde hat. „Dann kann man herausfinden, ob es menschlich passt und welche Vorstellungen der Kunde hat,” ergänzt Uwe Begemann zum kostenlosen Erstgespräch. Gegebenenfalls vermittelt Uwe Begemann Kontakte zu anderen Senioren-Assistenten. Die Kosten für seinen Einsatz werden häufig von den Krankenkassen übernommen: „Ich habe auch eine Anerkennung beim Landesamt für Soziale Dienste, daher kann ich Leistungen direkt mit den Kassen abrechnen“, so der 60-Jährige.