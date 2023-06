ANZEIGE// Eine Küche sollte sorgfältig ausgewählt werden, da sie nicht oft gekauft wird und hohe Ansprüche an Preis und Leistung erfüllen muss. Technologischer Fortschritt und veränderte Anforderungen haben die Küchenplanung immer komplexer gemacht - hier kommen spezialisierte Küchenstudios wie Hansens KüchenTreff ins Spiel.

Hochwertige Küchen in Schleswig

Hansens KüchenTreff befindet sich in der Marie Curie-Straße 15 in Schleswig und bietet auf 400 Quadratmetern eine beeindruckende Auswahl von 22 Ausstellungsküchen. Alle Küchen sind „Made in Germany“ und stammen von renommierten Herstellern wie Nobilia, dem führenden deutschen Hersteller, sowie Häcker, der Nummer Zwei auf dem Markt. Beide Marken bieten sowohl Budgetküchen als auch gehobene Modelle an. Zusätzlich werden Bora Kochfeldabzugssysteme angeboten, welche auch in der gehobenen Gastronomie eingesetzt werden.

Individuelle Beratung und Planung

Bei einem Küchenstudio erwartet man mehr als nur eine große Auswahl an Musterküchen – eine umfassende Beratung ist ebenso wichtig. Bei Hansens KüchenTreff stehen drei Fachberater zur Verfügung, die sich den individuellen Wünschen und Vorgaben der Kunden widmen. Die intelligent geplante Nutzung des Raumes steht dabei im Fokus. Hier lassen sich im Gegensatz zur Großfläche des Einzelhandels viele unterschiedliche Küchen im aufgebauten Zustand als Küchenzeile, in L-Form, als Zweizeiler, Halb- oder Voll-Insel besichtigen. Auf 400 Quadratmeter findet man aktuell 22 Ausstellungsküchen.

Die Küche „nobilia Touch" mit Einbaugeräten von Bosch.

Doch von einem Küchenstudio erwartet man mehr als nur eine breite Auswahl von Musterküchen, Kollektionen, Optiken, Farben und Materialien. Ganz am Anfang steht die Beratung. Was will der Kunde, was sind seine Randbedingungen? Geschäftsführer Miroslav Balej erklärt: „Die intelligent geplante Nutzung des Raumes steht dabei im Fokus.“ Die Planer nehmen direkt vor Ort Maß und dokumentieren alle Ecken, Winkel sowie Positionen wichtiger Anschlüsse. Das Team besteht aus fünf Fachmonteuren und einem Servicetechniker, die für Lieferung, Anschluss und Montage inklusive kompletter Elektroinstallation zuständig sind. Ein Kundendienst für Küchenmöbel und Haushaltsgroßgeräte steht auch nach Lieferung und Aufbau zur Verfügung.

Informieren kann man sich vor Ort bei Hansens KüchenTreff in Schleswig oder online unter www.hansens-kuechentreff.de. Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 09:00 bis 13:00 Uhr und 14:30 bis 18:00 Uhr; Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr.