ANZEIGE// Im Futterhaus Eckernförde, das seit 17 Jahren von Bettina und Achim Voss betrieben wird, finden Tierliebhaber alles, was sie für ihre tierischen Freunde und für den eigenen Schutz bei Wind und Wetter benötigen.

„Für unser nordisches Klima ist der zuverlässige Schutz vor Wind und Feuchtigkeit wichtig.“ Bettina Voss Inhaberin Futterhaus Eckernförde

Neben hochwertiger Funktionsbekleidung für Menschen, die bei Wind und Wetter draußen mit ihren Hunden oder Pferden unterwegs sind, bietet das Fachgeschäft auf rund 1000 Quadratmetern ein großes Sortiment an erstklassigen Futtermitteln und Zubehör für Hunde, Katzen, Nager, Hühner, Wildvögel, Fische und Pferde.

Fachberatung und individuelle Futtermittel

Neben der großen Produktauswahl legen die Inhaber Wert auf gut ausgebildete Mitarbeiter und eine freundliche Fachberatung. Bei Fragen rund um die richtige Ernährung von Hunden oder Katzen können Kunden sich kompetent beraten lassen. „Wir stellen fest, dass die Fütterung auch Trends folgt“, weiß Bettina Voss aus langjähriger Erfahrung. Aktuell tendiere die Nachfrage eher zum hochwertigen, getreidefreien Nassfutter. Die Inhaltsstoffe der Tiernahrung seien jedoch wichtiger als deren Konsistenz. Im Futterhaus gibt es eine breite Palette von an unterschiedlichste Bedürfnisse angepassten Kostangeboten: für agile Junghunde und für Sportler wie Zughunde, für nicht mehr so aktive Senioren und für Allergiker.

Eingang vom Futterhaus in Eckernförde Foto: Futterhaus Eckernförde Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vielfältiges Angebot an Leinen und Geschirren

In Sachen Hunde- und Katzenzubehör bietet das Futterhaus Eckernförde eine große Auswahl an unterschiedlichen Materialien, Größen und Frühjahrsfarben für Leinen und Geschirre. Besonders praktisch sind Hundegeschirre mit Tragegriff – ideal für Frauchen oder Herrchen, um dem Vierbeiner im Gelände über Hindernisse zu helfen.

Erfolgsgeschichte und Expansion

Bettina und Achim Voss führen nicht nur das Futterhaus in Eckernförde, sondern auch die Filialen in Rendsburg im Eiderpark und seit Anfang April in Altenholz, Klausdorfer Straße. Das nächste Ziel ist ein weiteres Futterhaus in Kappeln auf dem Areal in der Wassermühlenstraße – ein Projekt, das noch Zukunftsmusik ist, aber bereits von den engagierten Inhabern vorbereitet wird.

Geschäftsführer:in Bettina und Achim Voss Foto: Futterhaus Eckernförde Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert