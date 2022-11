In den USA lebte ein Kind monatelang in einer Hundehütte. Symbolfoto: Imago Images/YAY Images up-down up-down Erschreckender Fall in den USA Kindesmisshandlung: Neunjähriger lebte monatelang in einer Hundehütte Von Laurena Erdmann | 01.11.2022, 15:20 Uhr

Selbst der zuständige Ermittler hat so etwas noch nie erlebt: In North Carolina lebte ein neunjähriger Junge monatelang in einer Hundehütte. Jetzt sind der Vater, die Stiefmutter und deren Tante festgenommen worden.