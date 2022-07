Dürr: Atom-Laufzeitverlängerung auch Frage der Solidarität FOTO: Michael Kappeler up-down up-down FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr: Atom-Laufzeitverlängerung eine Frage der Solidarität Von dpa | 26.07.2022, 07:59 Uhr

Sollen die drei Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz bleiben? FDP und Union sagen Ja. Auch wegen den Partnern in der EU.