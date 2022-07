Plenarsitzung im Bundestag in Berlin Nancy Faeser (Bundesministerin des Innern und für Heimat, SPD) während der Sitzung FOTO: IMAGO/Christian Spicker up-down up-down Cyberkriminalität Wie Innenministerin Nancy Faeser Cyberkriminalität bekämpfen will Von dpa | 12.07.2022, 10:43 Uhr

Nancy Faeser will die Abwehr gegen Cyberangriffe reformieren. Dafür will sie Zuständigkeiten in einer neuen Stelle bündeln. Auch private Unternehmen sollen besser geschützt werden.