Meet the expert: Neue Folge am Freitag : Mareike Donath über konkrete Lernprozesse für KMU in der Krise und einen gemeinsamen, digitalen Marktplatz

Was sollten KMU eigenständig aus der Krise lernen? Mareike Donath, Leiterin der Stabsstelle für Digitalisierung Landes Mecklenburg-Vorpommerns kennt die Antworten.

Avatar_shz von Soenke Schierer

11. Mai 2020, 11:07 Uhr

Hamburg | Am Freitag ist es wieder soweit - dann gibt es eine neue Ausgabe von NETZfeld: Meet the expert. In dieser Woche sprechen wir mit Mareike Donath. Sie ist die Leiterin der Stabsstelle für Digitalisierung und Internationales für das Ressort beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und berichtet über digitale Chancen für KMU, die durch die Corona-Krise entstehen können, warum manchmal noch immer Überzeugungsarbeit bei Klein- und Mittelständlern in ländlichen Räumen notwendig ist, wenn es um digitale Lösungen geht und was man jetzt aus konkreten Beispielen, wie dem digitalen Marktplatz MV lernen kann und sollte.

Wann?

Freitag, 15.5.2020 von 17 Uhr bis ca. 17:45 Uhr

Wo?

Web: Geben Sie folgenden Link: meet.google.com/ffu-sirp-oif in den Browser Ihrer Wahl ein und schon sind Sie dabei.

Telefon: Wählen Sie +49 30 300195277‬ und geben Sie folgenden Pin ein ‪588 421 745‬#, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweis

Wie immer wird das Meet-up aufgezeichnet. Sollten Sie es also nicht schaffen am Freitag live dabei zu sein, können Sie sich das Gespräch einfach danach in Ruhe unter www.shz.de/netzfeld ansehen.

Sollten Sie als ZuschauerIn - im Falle einer moderierten Wortmeldung - ungesehen bleiben wollen, schalten Sie bitte Ihre Kamera aus. Außerdem bitten wir darum, dass die ZuschauerInnen Ihre Mikrofone ausstellen und nur nach Aufforderung Fragen stellen und ihr Mikrofon dazu aktivieren.

Sie haben vorab Fragen an die Expertin? Kein Problem. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an info@netzfeld.info.