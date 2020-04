Treffen Sie die Experten : Heute um 10 Uhr: Erstes digitales NETZfeld-Meetup

An diesem Freitag startet die digitale Veranstaltungsreihe “Corona-Akut: Meet the expert” Lernen Sie von Ulrich Bähr, Geschäftsführer der CoWorkLand eG.

Avatar_shz von Soenke Schierer

02. April 2020, 12:52 Uhr

Flensburg | An diesem Freitag startet die digitale Veranstaltungsreihe “Corona-Akut: Meet the expert” der NETZfeld. Den Anfang macht Ulrich Bähr, Geschäftsführer der CoWorkLand eG. Die 2019 gegründete Genossenschaft hat sich zum Ziel gesetzt ihre Mitglieder bei der Gründung und im Betrieb von Coworking-Spaces in ländlichen Räumen auf allen Ebenen zu unterstützen. Konkret bedeutet das zum Beispiel ein gemeinsames und überregionalem Marketing sowie die Bereitstellung einer Buchungs- und Abrechnungsplattform.



DAS IST DIE NETZFELD CORONA-AKUT Das neue Angebot des sh:z für kleine und mittelständische Unternehmen Nie war die Lage so herausfordernd und zeitgleich so dramatische für so viele klein- und mittelständische Unternehmen. Die Corona-Krise führt für viele Betriebe direkt hin zur Existenzfrage. Unter der Dachmarke "NETZfeld Corona-Akut" wollen wir als Medienhaus aus der Region unseren Teil dazu beitragen den Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen. Mit täglich neuen Informationen und Antworten zu den Fragen, die die Wirtschaft jetzt bewegen.

Im virtuellen Meetup erklärt Ulrich Bähr wie agil CoWorkLand auf die Corona-Krise reagiert hat und ihr Geschäftsmodell angepasst hat. Zum Beispiel durch “Corona gerechte Arbeitsplätze” in den Spaces. Und wie die Genossenschaft jetzt schon für die Zeit nach der Kontaktbeschränkung arbeitet.

Wann?

Freitag, 3.4.2020 von 10 Uhr bis ca. 10:15 Uhr

Wo?

Web: Geben Sie den folgenden Link in Ihren Browser ein: meet.google.com/jpk-eykp-bzf

Telefon: Wählen Sie +49 30 700147221‬ und geben Sie folgenden Pin ein 148 866 604#‬ wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Sie haben Fragen an den Experten? Kein Problem! Schicken Sie uns einfach vorab eine Mail an info@netzfeld.info oder fragen Sie direkt im Live-Chat während des Meetups.

Das Meetup wird aufgezeichnet. Sollten Sie es also nicht schaffen am Freitagvormittag live dabei zu sein, können Sie sich das Gespräch einfach danach in Ruhe unter www.shz.de/netzfeld ansehen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.