Zwischen Zuversicht und Zukunftsangst

Von wegen „German Angst“: In vielen Ländern ist die Verunsicherung über das, was 2019 kommen wird, mindestens ebenso groß, beobachtet unser Autor.

29. Dezember 2018, 17:36 Uhr

Gemeinhin gelten die Deutschen als Angsthasen. Die Briten kreierten dazu gar einen eigenen Begriff: „German Angst“. Die europäischen Nachbarn schauten mal irritiert, mal amüsiert, mal pikiert auf den angeblich deutschen Hang zur Untergangsstimmung. Wie schnell sich das Bild ändern kann und wie sehr Zukunftsängste von politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflusst werden, zeigt indes ein aktueller Blick auf die Insel. „Die Katastrophengefahr für die Menschheit war noch nie so groß wie heute“, lautete jetzt die Überschrift eines großen Kommentars in der angesehenen „Financial Times“. Zugleich machen das vorerst nur in englischer Sprache erschienene Buch „On the Future“ des königlich-britischen Astronomen Martin Rees und ein Arbeitspapier des Oxford-Professors und Bestseller-Autors Nick Bostrom die Runde.

Nein, in all diesen Beiträgen geht es nicht um die negativen Folgen eines britischen Austritts aus der EU. Das Brexit-Chaos scheint nur ein Auslöser, um Menschen für Horrorszenarien empfänglicher zu machen. So warnen Rees und Bostrom vor den Gefahren moderner Technologie bis hin zur künstlichen Intelligenz, den genetischen Veränderungen oder der Entwicklung neuer biologischer Waffen. Die technologischen Möglichkeiten hätten – so die Wissenschaftler – ein bisher nicht gekanntes Ausmaß erreicht, um den Planeten allein schon durch einen bloßen Fehler in der Forschung und Entwicklung zu zerstören. Es schaudert einen. Ist aus der deutschen „Krankheit“ Angst eine britische geworden?

„Das Sein bestimmt das Bewusstsein“, heißt es. Das passt zu den verunsicherten Briten und ihren Zukunftssorgen. Die Marx’sche These wird umgekehrt auch von den Deutschen bestätigt, welche die Zukunft laut ARD-Deutschlandtrend keineswegs sorgenvoller beurteilen als Menschen in anderen Ländern. Im Gegenteil. 60 Prozent erklärten in der Umfrage, dass sie zuversichtlich auf 2019 schauen. Selbst die nach unten korrigierten Wachstumsprognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute trübten das Bild nicht. Die Zuversicht der Deutschen dürfte ein Reflex auf das abgelaufene Jahr sein. Die Mehrzahl der Deutschen erklärt in Umfragen, dass 2018 für sie persönlich ein gutes Jahr war. Das hellt Horizonte auf.



„Wer jetzt nicht aufwacht, wird nichts mehr mitgestalten können.“

Hans-Peter Martin

Während die Briten im Angesicht des Brexits das Thema Angst für sich entdeckt haben und in Frankreich die „Gelbwesten“ auf die Straße gehen, weil sie den politischen Versprechungen auf Verbesserungen im Alltag nicht mehr glauben, erreichen in Deutschland Joboptimismus und Kauflaune neue Rekordwerte. Die Sorgen vor dem, was 2019 kommt, sind dank des guten Arbeitsmarktes und der gestiegenen Haushaltseinkommen gesunken.

Doch Stimmungen können sich schnell ändern. Wie schnell, wurde vor nicht einmal acht Monaten deutlich, als ein atomarer Konflikt zwischen Nordkorea und den USA drohte. Wie leicht der Streit zwischen Pjöngjang und Washington die Welt an den Abgrund hätte bringen können, zeigt eine an Zynismus kaum zu übertreffende, interaktive Karte des US-Geschichtsprofessors Alex Wellerstein (www.nuclearsecrecy.com). Die simulierte Apokalypse wurde auf dem Höhepunkt der Krise besonders oft im Internet angeklickt. Per Google Maps lässt sich auf der sogenannten „Nukemap“ jeder beliebige Ort auswählen, auf dem die Folgen eines Atombomben-Abwurfs für die Umgebung kalkuliert werden. Dabei hat der Nutzer der Karte die Auswahl, welche von insgesamt 33 Atombombentypen zum Einsatz kommen soll.

Wer sich auf der Internetseite des Wissenschaftlers genug gegruselt hatte, konnte sich anschließend am Operetten-reifen Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un aufrichten. Mit einem Händeschütteln und vagen Versprechungen war die Furcht vor dem Atomschlag verflogen, obwohl zu den traurigen Rekorden des Jahres 2018 das Wettrüsten und die Waffenexporte zählen.

So schwankt die Welt am Beispiel der Briten und Deutschen zum Jahresende zwischen Angst und Zuversicht. Noch schöner wäre angesichts der großen Herausforderungen, die es zweifellos gibt, eine Aufbruchstimmung, die neue Kräfte freisetzt. Doch die sucht man vergeblich, obwohl es keineswegs so schlecht um die Welt steht, wie aus den täglichen Schlagzeilen in den Medien abzuleiten wäre. „Noch nie waren die Menschen so gesund, so gebildet, so wohlhabend, so frei und so sicher vor Gewalt wie heute. Fast alle Entwicklungskurven zeigen steil nach oben. Die vergangenen Jahrzehnte waren die beste Phase in der Geschichte des Homo sapiens“, lautet die Zusammenfassung eines deutschen Bestsellers dieses Jahres. Walter Wüllenweber hat die Fakten unter dem Titel „Frohe Botschaft“ zusammengetragen. Das Buch zeigt, dass sich nicht nur schlechte Nachrichten verkaufen lassen.

Trotzdem haben die Pessimisten die Oberhand. Kein Wunder, wenn das Vertrauen in die Überbringer guter Botschaften rapide sinkt. Wem ist noch zu glauben? Immer häufiger werden jene, die Verantwortung übernehmen, unbesehen als „Elite“ abgetan. Wer aber sonst könnte als Mutmacher wirken – gerade auch bei denen, die sich „abgehängt“ fühlen?

Klar hat es Verunsicherung schon immer und zu allen Zeiten gegeben – nicht erst, seitdem Klimawandel oder das Ende der Privatheit und damit der Freiheit durch Datendiktatur drohen. So sah Josef von Eichendorff 1812 in seinem Roman „Ahnung und Gegenwart“ einen „unerhörten Kampf zwischen Altem und Neuen“ heraufziehen: „Mir scheint unsere Zeit dieser weiten, ungewissen Dämmerung zu gleichen! Licht und Schatten ringen noch ungeschieden in wunderbaren Massen gewaltig miteinander, dunkle Wolken ziehen verhängnisschwer dazwischen, ungewiss, ob sie Tod oder Segen führen.“

Dieses Zeitgefühl vor 200 Jahren lässt sich nahtlos auf die Stimmungslage zur Jahreswende 2018/2019 übertragen. „Tod oder Segen“ – das gilt für die digitale Technologie ebenso wie zum Beispiel für die Eingriffe ins menschliche Erbgut. Hoffnungslosigkeit führt jedenfalls nicht weiter, wie der österreichische Sachbuchautor und Politiker Hans-Peter Martin in seinem aktuellen Werk „Game over“ schreibt: „Die vielfältigen Krisenherde sind miteinander verzahnt und werden den Systemcrash auslösen… Wer jetzt nicht aufwacht, wird nichts mehr mitgestalten können.“ ●