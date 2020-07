Zwischen Risotto & Kaiserschmarrn

Im Kochduell zwischen Bildungsministerin Karin Prien und Haus & Grund-Vorstand Alexander Blažek ging es um die Ehre und gesundes Essen

von Dieter Schulz

31. Juli 2020, 18:10 Uhr

Kiel | Aber natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Und deshalb betonen es beide noch einmal ausdrücklich unter dem Blitzlichtgewitter der Fotografen: Wenn Haus & Grund-Chef Alexander Blažek Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zum Kochduell herausfordert, dann geht es weder um schöne Fotos bei Facebook noch um einen Wettstreit, wer nun wirklich am besten den Kochlöffel schwingt. Letzterer war in einer mittelgroßen Holzversion übrigens als Preis für den Sieger ausgelobt, über dessen Vergabe wachte eine Jury um die Lübecker Bundestagsabgeordnete Claudia Schmidtke (CDU), den Präsidenten der Kieler Muthesius-Kunsthochschule, Arne Zerbst, sowie der Verwaltungsrätin der Verbraucherzentralen in Schleswig-Holstein, Madina Assaeva.

„Ich war auf einer ehemaligen Mädchenschule und habe daher das Kochen im Unterricht gelernt“, erklärt Blažek. . „Ich engagiere mich ehrenamtlich im Verwaltungsrat der Verbraucherzentrale. Ernährung ist dabei ein wichtiges Thema. Die Qualität von Lebensmitteln kann man nach meiner Erfahrung sehr gut beim Kochen erleben“, so der Haus & Grund-Vorstand, der von Freundin Anissa Zerbe an den Töpfen assistiert wurde. Auf die Frage von Jurypräsidentin Schmidtke, wer beim Kochen daheim das Sagen habe, antwortete Blažek allerdings vorsichtig: „Ich bilde mir ein, dass ich…“ Anissa Zerbe deutlicher: „Das kommt darauf an…“

Wer im Hause Prien die Herdplatten regiert, daran gibt es allerdings keinen Zweifel. Die Ministerin hatte auch in den Schauraum des ältesten Kieler Küchenstudios, Muhlack-Küchen am Papenkamp; ihr Kochkörbchen mit Kräutern aus dem eigenen Garten und auf vielen Urlaubsfahrten zusammengestellten Ölen und Gewürzen dabei.

Zielsicher füllen sich Schüsseln und Pfannen, unterstützt wird Prien von ihrer Referentin Antonia Grage – diesmal allerdings ganz privat. Und die beiden haben sich bereits im Vorfeld einen entscheidenden Vorteil gesichert. Während Blažek mit Kürbiscremesuppe, Wiener Schnitzel und abschließendem Kaiserschmarrn auf „feine Deftigkeit“ (O-Ton Jury) setzte, kochte Karin Prien eher saisonal: Rote-Beete-Carpaccio, Pfifferlings-Risotto mit Entenbrust und als Dessert Beerenfrüchte mit Mandel-Haferflocken-Crumble. „Menü 1 – Haus & Grund, Menü 2 – gesund“, lautete dann auch das entscheidende Urteil von Jury-Präsidentin Schmidtke: 31 zu 29 Punkte-Sieg für die Ministerin.

Aber darauf kam es eigentlich gar nicht an. Vielmehr wollten alle Beteiligten für gesundes Essen und das Selberkochen werben. In Schleswig-Holstein hatte 2009 das Schulfach „Verbraucherbildung“ das Vorgängerfach „Hauswirtschaft“ abgelöst. Laut Ministerium zielt es darauf ab, „Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, Entscheidungen als Konsumenten selbstbestimmt, gesundheitsfördernd, qualitätsorientiert, nachhaltig und sozial verantwortlich zu treffen und umzusetzen.“ Als Lernfelder werden explizit „Esskultur“ und „Techniken der Nahrungszubereitung“ genannt.

Für Jury-Mitglied Arne Zerbst hat sich der Abend gelohnt. Er habe viel gelernt über gesunde Ernährung, aber auch über die Fähigkeit, das jeder selber kochen könne, anstatt einfach „Dosen aufzumachen“, so der Hochschul-Präsident. Sein Fazit über die Kochkünstler der beiden Duellanten: „Um in Kiel so gut zu essen, muss man lange suchen…“