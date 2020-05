Zwei Wildunfälle auf einer Fahrt

Autofahrer kollidiert auf der A7 innerhalb eines Kilometers mit zwei Rehen

Avatar_shz von Frank Albrecht

11. Mai 2020, 16:07 Uhr

Tarp | Diesen Abend werden die älteren Eheleute wohl so schnell nicht vergessen. Das Paar war am Sonnabend mit einem VW Touareg auf der A7 in Richtung Norden unterwegs, als ihm gegen 22 Uhr zwischen Tarp und der Abfahrt nach Flensburg plötzlich ein Reh vor den Wagen lief. Es kam zum Zusammenstoß, das Reh war tot, der Wagen leicht beschädigt, die Autoinsassen kamen mit einem Schrecken davon. Die älteren Leute machten danach alles richtig. Sie sicherten den Wagen und wählten den Polizeiruf 110. Die herbeigerufenen Beamten des Autobahn- und Bezirksreviers waren schnell zur Stelle, nahmen den Unfall auf und bogen einige verbeulte Karosserieteile so zurecht, dass das Paar seine Fahrt fortsetzen konnte.

Die Polizisten wendeten an der Abfahrt Flensburg und machten sich auf den Rückweg Richtung Süden nach Schuby, als sie plötzlich auf der Gegenfahrbahn einen stehenden Wagen mit Warnblinkern entdeckten.

Über die Anschlussstelle Tarp fuhren sie wieder zurück und trafen schließlich erneut auf das Ehepaar, das sie gerade verlassen hatten: Kaum hatten diese die erste Unfallstelle verlassen, da war ihnen schon nach einem guten Kilometer schon wieder ein Reh vor den Wagen gelaufen. Auch dieses Tier starb an der Unfallstelle. Diesmal mussten die Beamten schon etwas mehr Beruhigungsarbeit leisten, ehe das sichtlich aufgewühlte Ehepaar mit ihrem noch etwas stärker beschädigten Wagen weiterfahren konnte.

„Solche Ereignisse sind für manche Autofahrer nicht immer leicht zu verkraften“, erklärte Polizei-Pressesprecherin Sandra Otte, „auch wenn sie selbst unbeschadet davonkommen, handelt es sich schließlich um einem Verkehrsunfall.“ Es sei zwar höchst ungewöhnlich, dass ein Autofahrer innerhalb so kurzer Zeit und Strecke gleich in zwei Wildunfälle verwickelt werde, grundsätzlich aber seien Zusammenstöße zwischen Tieren und Autos gerade in dieser Jahreszeit buchstäblich an der Tagesordnung. Und das wird auch durch Zahlen belegt: Im Jahr 2019 ereigneten sich in Schleswig-Holstein rund 16 000 Wildunfälle, in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg zwar es knapp 2400. Und allein am vergangenen Wochenende musste die Polizei 56 Mal ausrücken. Vor allem jetzt in Frühjahr und im Herbst sind in der Dämmerung die Übergänge zwischen Feld- und Waldzonen echte Gefahrenpunkte. Hier ist mit regelmäßigem Wildwechsel zu rechnen, weil die Tiere zum Fressen vom Wald auf die Felder wechseln und danach wieder den Schutz des Waldes suchen. Dabei sind es vor allem Rehe, aber auch Hasen. Wildschweine Dachse und anderes Wild, die zu Tode kommen, aber auch zahlreiche Autofahrer werden bei solchen Unfällen verletzt.