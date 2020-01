Zwei Medaillen für Flensburg

von Ulrich Schröder

09. Januar 2020, 14:42 Uhr

Freilassing | Uschi und Heiko Kaletta vom SV Adelby haben bei den Deutschen Meisterschaften im Eisstock-Weitschießen jeweils eine Medaille geholt. Beide traten in den Teams der Region Nord an. Die Herren belegten mit 292 Metern Rang zwei vor der Region Südwest und hinter Bayern. Heiko Kaletta erzielte dabei mit 92 Metern eine persönliche Bestleistung, ihm wurde eine Einladung zum Kader-Lehrgang nach Bayern in Aussicht gestellt. Bei den Damen wurde Uschi Kaletta und Steffi Buchberger (EC Bilm) Dritte hinter Bayern und der Region West.