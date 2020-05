Zweckbau wird aufgehübscht

Landstromanlage wird termingerecht fertig, aber Stillstand im Kreuzfahrtgeschäft setzt dem städtischen Hafenbetrieb stark zu

von Margret Kiosz

05. Mai 2020, 14:47 Uhr

Kiel | Der Betonklotz wächst und wächst. Inzwischen hat der Neubau für die Transformatoren, die demnächst Kreuzfahrtschiffe mit Landstrom versorgen sollen, schon die endgültige Bauhöhe erreicht. Er ragt mit seinen über 12 Metern Höhe über die Gangways hinaus, über die die Passagiere ihre Schiffe erreichen und dominiert den Eingang zu Kiels Nobel-Flaniermeile am ehemaligen Hindenburgufer.

Kiels erste Landstromanlage ist seit Mai 2019 in Betrieb und versorgt eigentlich die Fähren der Reederei Colorline, die allerdings wegen der Corona-Krise derzeit in Norwegen am Kai festliegen und den Linienverkehr Kiel – Oslo eingestellt haben.

Die zweite derzeit im Bau befindliche Anlage (Kostenpunkt 13 Millionen Euro) soll ab Juli mit Anschlüssen am Ostseekai und am Schwedenkai ans Netz gehen und schon im ersten Jahr – so die Planungen – 60 Prozent aller Kreuzfahrtschiffe versorgen. Es handelt sich nach Angaben des Seehafens Kiel um eine Anlage, die den diversen Ansprüchen unterschiedlicher international verkehrender Kreuzfahrt- und Fährreedereien gerecht wird. Dafür wurde eine spezielle Lösung mit einem Umspannwerk und entsprechenden Kabelmanagementsystemen entwickelt, die jetzt von den Firmen Siemens und Stemmann-Technik errichtet wird. „Die 16 Megavoltampere-Anlage wird in dieser Dimension bisher einzigartig in Deutschland sein“, betont der Kieler Hafenchef Dirk Claus. Weil er weiß, dass der neue Zweckbau an dieser neuralgischen Stelle eine ästhetische Zumutung ist, soll der Betonkörper nach Fertigstellung durch eine Videoinstallation aufgehübscht werden.

Wann das erste Schiff tatsächlich sauberen Landstrom tanken wird und an dem funkelnagelneuen Terminal (10 Millionen-Euro-Invest) anlegt, steht noch in den Sternen. Zunächst haben die meisten Reedereien ihre geplanten Schiffsanläufe bis Ende Mai (AIDA), teilweise sogar für den gesamten Juni (MSC) storniert.



Das Frachtgeschäft läuft weiter





Allein bis zum 30. Juni sollten ursprünglich 100 Schiffe in Kiel festmachen. Die Hälfte der für die Saison 2020 erwarteten Schiffe fällt damit schon mal weg. Der Verlust für den städtischen Hafenbetrieb geht in die Millionen. Mit jedem Schiff, das nicht kommt, verliert der Seehafen Kiel etwa 30.000 Euro an Hafengebühren. Zahlreiche Mitarbeiter, die sich sonst um das Kreuzfahrtgeschäft – es macht etwa 40 Prozent des Hafenumsatzes aus – kümmern, sind bereits in Kurzarbeit geschickt worden.

Das Frachtgeschäft läuft allerdings weiter. Die Colorline betreibt die Linie nach Oslo jetzt mit einem reinen Transportschiff, und die Stena Line lässt ihre großen Kombifähren weiter zwischen Kiel und Göteborg pendeln. Auch der Verkehr nach Klaipeda (Litauen) läuft wie gehabt.

Auf allen Liniendiensten sind auch Passagiere mit an Bord – allerdings keine mit touristischen Zielen, sondern Geschäftsreisende und LKW-Fahrer.

Wann die Kreuzfahrtschiffe von Kiel aus wieder in See stechen, ist noch völlig offen. Für die wachstumsverwöhnte Branche ist der plötzliche Einbruch ein Novum. Weder Naturkatastrophen noch vorherige auftretende Viren konnten das Geschäft lahmlegen.

Selbst wenn die Häfen wieder öffnen, bleibt die Frage: Wie kommen die Passagiere zum Schiff. Viele reisen mit dem Flugzeug an. Amerikanische Häfen haben Passagiere sogar zu unerwünschten Besuchern erklärt und ein Kreuzfahrtverbot bis Ende Juli verhängt.

Experten gehen davon aus, dass – wenn überhaupt – zunächst regionale Fahrgebiete wieder angesteuert werden können, wie etwa die Inselgruppe Spitzbergen.