Zwangspause bei den Amateuren?

Steigende Infektionszahlen bereiten dem Sport Sorgen

von Oleg Strebos

22. Oktober 2020, 19:00 Uhr

Kiel/Flensburg | Noch rollt der Fußball auf den Plätzen im Norden, noch fliegen Hand-, Volley- und Basketbälle durch die Hallen in Schleswig-Holstein – doch das Coronavirus zieht die Schlinge immer weiter zu. Den Amateursportlerinnen und -sportlern im Land droht angesichts steigender Infektionszahlen der Abpfiff für den Spielbetrieb.

In Bremen und im Saarland wurde die Notbremse bereits gezogen. Die beiden Fußballverbände setzen den Spielbetrieb vorerst aus, bis Ende Oktober werden wegen steigender Infektionszahlen keine Spiele mehr angepfiffen. Ein Szenario, das in Schleswig-Holstein noch vermieden werden soll. „Maßgeblich für unsere Entscheidungen zum Spielbetrieb bleibt bis auf Weiteres die behördliche Verfügungslage“, erklärte Karsten Tolle, Pressesprecher des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV). Aktuell liege „kein Kreis in Schleswig-Holstein über dem kritischen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern, bei dem der Spielbetrieb wegen der verschärften Kontaktbeschränkungen örtlich nicht mehr möglich wäre.“ Der derzeitige Trend deutet daraufhin, dass dies früher oder später der Fall sein könnte. Wie geht es dann weiter? „Welche Auswirkungen auf den gesamten Spielbetrieb es hätte, wenn einzelne Kreise die Grenze überschreiten, erörtern wir momentan“, sagte Tolle: „Wir beobachten die Entwicklung weiterhin aufmerksam und werden immer Lösungen suchen, die der jeweiligen Situation angemessen sind.“ Aktuell wurden rund fünf Prozent der Amateurspiele in Schleswig-Holstein durch Corona- oder Coronaverdachtsfälle abgesagt. Bereits die vergangene Saison konnte im SHFV durch die Corona-Pandemie nicht zu Ende gespielt werden.

Das war auch im Handball der Fall. Und auch dort wird die Corona-Entwicklung genau verfolgt. So entschied sich der Hamburger Handballverband (HHV) am Mittwochabend dazu, den Spielbetrieb zumindest einzuschränken. Dort gehen vorerst nur die oberste Liga der Frauen und Männer sowie die Jugendligen weiter, in allen anderen Spielklassen „wird der vorgesehene Spielbetrieb vorübergehend ausgesetzt“, wie es auf der HHV-Homepage heißt. Die weitere Entwicklung werde „permanent beobachtet und neu bewertet“. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird spätestens Anfang kommenden Jahres angestrebt.

So weit geht der Handball-Verband Schleswig-Holstein (HVSH) nicht. „Eine Unterbrechung ist nicht angedacht. Wir werden die Lage Tag für Tag beobachten und bewerten“, sagte HVSH-Präsident Dierk Petersen unserer Zeitung. Petersen schaltet sich täglich mit dem Vizepräsidenten Spieltechnik und dem Geschäftsführer in einer Telefonkonferenz zusammen. Der HVSH-Präsident telefonierte auch mit den Vorsitzenden einiger Kreisverbände – unter anderem aus Dithmarschen und Ostholstein, wo die Corona-Zahlen stärker steigen. „Wir haben noch keine Kenntnis von Einschränkungen“, berichtete er.