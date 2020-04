Zuversicht in schweren Zeiten

Starke Zahlen für das vergangene Jahr – aber die aktuelle Situation trifft auch die Itzehoer Versicherungen

Frank Albrecht

06. April 2020, 12:25 Uhr

Itzehoe | Lauter gute Zahlen für das Vorjahr. So weit alles normal. Doch in diesen Zeiten sind auch die Itzehoer Versicherungen weit von Normalität entfernt. Die Corona-Krise war ein zentrales Thema der Bilanzpressekonferenz. Die Versicherungsbranche sei es gewohnt, mit Risiken umzugehen, so Vorstandsvorsitzender Uwe Ludka – „das erweist sich jetzt als großer Vorteil“. Die Unternehmen seien besser vorbereitet als die Firmen anderer Zweige.

Organisatorisch haben die Itzehoer reagiert wie viele andere auch mit so wenigen persönlichen Kontakten wie möglich auch durch verlängerte „Produktionszeiten“ bis nach 20 Uhr, Trennen von Gruppen und Heimarbeit. Von den gut 800 Mitarbeitern seien 500 im Home-Office, so Ludka. Ein Schritt, der ohnehin geplant war: Die nötigen Geräte waren schon beschafft. Begeistert vom Teamgeist zeigte sich der für Personal zuständige Vorstand Frank Thomsen: „Da kommt uns unsere besondere Kultur gerade sehr zugute.“ Das klare Ziel sei, dass kein Kunde zahlungsunfähig werde, weil sein Schaden nicht schnell genug reguliert werde, sagte Ludka.

Auf fast 621 Millionen Euro wollte die Itzehoer die Beitragssumme in diesem Jahr steigern. Jetzt wäre man laut Ludka sehr zufrieden, wenn 600 Millionen erreicht werden, denn knapp 70 Prozent des Geschäfts beziehen sich auf Kraftfahrzeuge: „Wenn Autos nicht mehr produziert werden, können wir die schlecht versichern.“ Zudem werde weniger gefahren, mit der Kilometer-Leistung im Vertrag sinken die Beiträge. Auf der anderen Seite sei ein überproportionaler Rückgang bei den Schäden zu erwarten. So wird in diesem Jahr nur mit einem kleinen Minus gerechnet.

Stark betroffen sei das Unternehmen dagegen von den Einbrüchen am Kapitalmarkt. 205 Millionen Euro waren Ende 2019 am Aktienmarkt angelegt, mehr als das Dreifache in Anleihen, deren Risikoaufschläge nun angezogen hätten. Den Wertverlust bezifferte Ludka mit 150 Millionen Euro, wenn der Aktienindex DAX bei 8500 Punkten steht. Dennoch sei das gut zu verkraften dank der Buchreserven: „Wir haben einen Puffer aufgebaut in guten Zeiten“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Mit Hilfe steuerlicher Effekte könne ein Jahresüberschuss in Höhe von acht Millionen Euro erreicht werden – fast wie geplant. Er halbiert sich nahezu, wenn der DAX auf 6000 Punkte absackt.

Um die Attraktivität der Produkte der Itzehoer macht sich Ludka keine Sorgen: Es sei ein „ganz positives Signal“ für deren Erfolg am Markt, dass die Grenze von drei Millionen Verträgen überschritten worden sei. Bei der Kraftfahrzeug-Haftpflicht sei zu Beginn dieses Jahres die Schallmauer von einer Million Verträgen geknackt worden. Das habe das Unternehmen eigentlich für 2022 angepeilt.