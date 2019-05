Zurück ins Mittelalter – Der Kalkberg wurde zur Felsenburg

von

05. Mai 2019, 14:40 Uhr

Bad Segeberg | Dass die Freilichtbühne am Kalkberg in Bad Segeberg neben den Karl-May-Spielen Schauplatz für die verschiedensten Shows und Konzerte ist, hat sie schon häufig gezeigt, aber so etwas, wie das Felsenburg Festival am Sonnabend hat selbst Segeberg noch nie gesehen. Rund 3500 Mittelalter-Fans hatten sich auf den Weg zum Kalkberg gemacht, um Teil des erstmaligen Felsenburg Festivals zu werden.

Das musikalische Programm sowie das gesamte Design der Bühne erstrahlte in ritterlichem und mittelalterlichem Glanz und auch die Besucher kleideten sich entsprechend. Soweit das Auge blickte sah man Kutten, Gewandung und viele gut gelaunte, tanzende Besucher. Zum Auftakt sorgte der irische Singer und Songwriter Ryan Sheridan mit seinen traditionellen irischen Klängen und seiner charismatischen Stimme sogleich für eine schunkelnde Masse. Gleich danach betrat die Piratenband „Mr. Hurley und die Pulveraffen“ die Bühne mit Akustikklampfe, Akkordeon und Ukulele – sowie mit einer vollen Breitseite Humor und Tanzlaune. Die Truppe aus der „Osnabrücker Karibik“ eroberte unter anderem mit ihrem Lied-Gemisch von „Ring of Fire“, „Yellow Submarine“ und „Maria“ von Scooter bis hin zu Songs der 90er die Herzen ihrer Anhängerschaft.

Auch Schandmaul – mittlerweile eine der Speerspitzen der Mittelalter-Rockszene – animierte mit ihrer virtuosen Mischung aus Rock und alten Instrumenten die Fans zum textsicheren Mitsingen. Zudem gab es die neuen Songs ihrer am Wochenende erschienenen Platte erstmalig live für Ihre Fans am Kalkberg.

Nach diesem Hochgenuss sollte aber noch nicht Schluss sein: Den krönenden Abschluss dieses altertümlichen Spektakels machte zu guter Letzt die Folkrock-Band Versengold und spätestens jetzt spürte jeder das Gefühl des Festivals. Die sympathischen Bremer begeisterten das Publikum mit ihren deutschen Texten bis zur letzten Sekunde, bevor eine glückliche und summende Masse sichtlich zufrieden wieder den Berg hinabstieg und diesen Abend sicher so schnell nicht mehr vergessen wird.

Auch Peter Thomsen, Geschäftsführer des Veranstalters „förde show concept“ aus Flensburg, zeigte sich begeistert: „Wir wollten schon seit Langem ein solches Festival auf die Beine stellen und haben mit dem Kalkberg nun nicht nur die perfekte Location gefunden, sondern auch ein erstklassiges Line Up an den Start gebracht.“ Thomsen verspricht: „Eine Fortsetzung ist in Arbeit.“