Hessische Niedersächsische Allgemeine : Zur CDU II

Avatar_shz von Frank Albrecht

25. Februar 2020, 15:22 Uhr

Mit Laschet, Merz und Röttgen hat die CDU zwar drei Kandidaten, die sich unterschiedlich präsentieren. Eine optimale Auswahl ist es nicht. Merz und Röttgen, von Angela Merkel einst abgestraft, haftet der Verdacht an, alte Rechnungen begleichen wollen, Laschet steht für ein Weiter so. Und Spahn kneift. Keine gute Voraussetzung für eine moderne Politik für morgen. Markus Söder in München wird genau beobachten, wer auch das Zeug zum Regierungschef haben könnte. Am 25. April sollte da noch keiner sicher sein.