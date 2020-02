Lübecker Nachrichten : Zur CDU I

Avatar_shz von Frank Albrecht

25. Februar 2020, 15:21 Uhr

Armin Laschet und Jens Spahn standen sich einst als erbitterte Konkurrenten in ihrem Bundesland gegenüber. Dass sie sich nun zusammentun, zeigt, worum es eigentlich in den kommenden Wochen geht: Das Establishment der Partei sortiert sich, um den Solitär Friedrich Merz einzuhegen und zu besiegen. Ab jetzt heißt es: zwei gegen Merz. Es ist ein bemerkenswerter Schritt Selbstdisziplinierung in einer Partei, in der zuletzt das meiste drunter und drüber gelaufen ist.