Zugfahrt mit Zauberkugel

Vorleseweltmeister Stefan Gemmel im neg-Zug

22. November 2020, 16:27 Uhr

niebüll | Die 26 Kinder der 2c der Alwin Lensch Schule konnten es kaum erwarten. „Der „amtierende Vorleseweltmeister“ Stefan Gemmel gab sich die Ehre zum bundesweiten Vorlesetag. Auf Einladung der neg und der Stadtbücherei Niebüll ging es im Rahmen der diesjährigen Kinder- und Jugendbuchwochen mit der Kleinbahn nach Dagebüll.

Der Autor ging mit Schwung auf die Kleinen ein, überzeugte sie mit viel Gestik und Mimik. Mit „Im Zeichen der Zauberkugel“ entführte Stefan Gemmel seine aufmerksamen Zuhörer augenzwinkernd in magische Welten. Er ließ die Kinder erst ein wenig gruseln, bald mussten sie jedoch kichern und konnten aktiv mitmachen. Stadtbücherei-Leiterin Maren Mumme präsentierte dazu die passenden Bilder.

So ging es zügig an die Nordsee und bald zurück. In Niebüll wartete bereits die nächste Schulklasse. Zum Abschied gab es viel Beifall für den „Vorleseweltmeister“.

Der bundesweite Vorlesetag von Stiftung Lesen, der Wochenzeitung Die Zeit und der Deutschen Bahn Stiftung findet seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November statt und gilt heute als das größte Vorlesefest Deutschlands.