Zufrieden, aber nicht übermütig

Fußball-Landesliga: Der Tabellendritte TSV Friedrichsberg-Busdorf denkt noch nicht an den Sprung in die Oberliga

03. Januar 2020, 17:31 Uhr

SCHLESWIG | Der TSV Friedrichsberg-Busdorf hat eine sehr entspannte Winterpause in der Fußball-Landesliga. Die Mannschaft von Trainer Michael Schröder liegt als Tabellendritter nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter TSV Kronshagen und hat noch das Nachholspiel daheim gegen den TuS Jevenstedt in der Hinterhand – man kann sehr zufrieden sein.

Der Grundstein für die hervorragende Platzierung der Schleswiger war sicherlich der überaus gelungene Start in die Saison 2019/20. Während man die vergangene Spielzeit 18/19 mit drei Niederlagen begann, lief es diesmal genau andersherum. Die ersten drei Begegnungen wurden gewonnen und so mischte die Schröder-Truppe gleich in der Spitzengruppe mit. „Es gab uns natürlich gleich Selbstvertrauen und Sicherheit, dass wir so gut aus den Startlöchern kamen, zumal die Gegner Gettorfer SC, TuS Jevenstedt und Eidertal Molfsee zum erweiterten Favoritenkreis zählten“, sagt Schröder, mahnt aber, auf dem Teppich zu bleiben. „Wir lassen uns jetzt nicht verrückt machen. Die Landesliga Schleswig ist so ausgeglichen, da kann es schnell Veränderungen nach oben oder unten geben. Wie es momentan aussieht, haben die ersten sieben Mannschaften alle eine berechtigte Aufstiegshoffnung“, meint der Friedrichsberger Trainer.

Vor allem Heimstärke zeichnet den TSV aus. In den neun Partien auf der Anlage „Am Öhr“ gab es sieben Siege, ein Remis und nur einen Fehltritt mit dem 1:3 ausgerechnet gegen das damalige Schlusslicht MTV Tellingstedt. Die neun Begegnungen auf den gegnerischen Plätzen endeten für die Friedrichsberger mit jeweils drei Siegen, Unentschieden und Niederlagen. Michael Schröder erinnert sich nur ungern an die verlorenen Spiele in Lägerdorf (0:3), Altenholz (0:4) und Brunsbüttel (1:2): „Da fanden wir einfach nicht zu unserem Spiel und unterlagen verdientermaßen.“

Gedanken an einen Aufstieg in die Oberliga SH verschwendet man beim TSV derzeit nicht. Wenn es aber weiterhin so gut läuft, muss man sich wohl oder übel irgendwann mit diesem Thema beschäftigen. „Sollte uns wirklich der große Wurf gelingen, so müssen die Mannschaft, mein Co-Trainer Icke Woting und ich sowie die Verantwortlichen im Verein alles genau analysieren, was machbar ist. Doch so weit ist es noch nicht. Zunächst wollen wir weiterhin guten und erfolgreichen Fußball spielen, um die überwiegend guten Leistungen der Hinserie zu bestätigen.“

Personelle Veränderungen während der Winterpause wird es nicht geben. Zwar steht jetzt schon fest, dass Tim Asmussen sich im Februar einer Hüft-Operation unterziehen muss und vermutlich für den Rest der Saison ausfallen wird, doch Michael Schröder verweist auf seinen breit aufgestellten Kader, der es ihm bisher ermöglichte, etliche Ausfälle zu kompensieren: „Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn wichtige Spieler verletzt sind. Bislang sind wir aber einigermaßen gut über die Runden gekommen, obwohl ich fast während der gesamten Hinrunde nie einen richtig gesunden Mittelstürmer aufbieten konnte. Da nun Rasmus Pagel und Marc Stegemann wieder fit sind, hoffe ich, dass ich in dieser Beziehung weniger Probleme habe und wir offensiv noch durchschlagskräftiger werden.“