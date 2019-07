Zündete Mann (23) Lauben an?

von Rieke Beckwermert

04. Juli 2019, 12:08 Uhr

Kiel | Gestern früh brannten in einer Gartenkolonie im Stadtteil Wellingdorf mindestens drei Gartenlauben nieder. Aufgrund eines Zeugenhinweises nahm die Polizei schnell einen Tatverdächtigen (23) vorläufig fest. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln. Verletzt wurde niemand.

Gegen 3:30 Uhr hatte ein Streifenwagen viel Rauch auf dem Ostufer bemerkt – das Feuer in der Gartenkolonie. Dort brannten Gartenbuden lichterloh. Eine Ausbreitung des Feuers konnten rund 40 Feuerwehr-Einsatzkräfte verhindern, hieß es. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin; gegen 7.30 Uhr ging nahe der Brandstelle ein Holzschuppen in Flammen auf, Ursache noch unklar. Während der Löscharbeiten musste die Bahnstrecke zwischen Kiel und Oppendorf kurzfristig gesperrt werden. Der Sachschaden steht noch nicht fest.