Avatar_shz von Frank Albrecht

29. April 2020, 16:28 Uhr

Bevor Grenzöffnungen für Urlauber in Betracht kommen, muss jedes Land die Seuche in den Griff bekommen. Experten erwarten, dass dies in Deutschland eher geschieht als anderswo. Dann wäre Heimaturlaub das höchste der Gefühle. Warum auch nicht. Deutschland ist seit jeher liebstes Urlaubsziel der Deutschen.