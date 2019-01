Zu Schrott gemacht

Mit Umweltprämien machen zahlreiche Hersteller Autobesitzern den Umstieg auf ein neues Fahrzeug schmackhaft – deren oft gut erhaltene Gebrauchte landen unter anderem bei Schleswig-Holsteins größtem Recycler in Norderstedt bei Hamburg.

von shz.de

20. Januar 2019, 13:15 Uhr

Wenn Tim Kiesow von seinem Schreibtisch durch das große Bürofenster hinaus auf den Hof blickt, hat er drei Jahre Dieselkrise genau im Blick. In engen Zweierreihen, manchmal sogar aufeinandergestapelt stehen Opel Astras oder Merivas, BMW 3er oder ein beiges Mercedes-Taxi auf dem hinteren Gelände von Schleswig-Holsteins größtem Autoverwerter in Norderstedt nördlich von Hamburg. Beim Gang zwischen den Autos fallen besonders viele Volkswagen-Modelle in den Blick, ob Golf, Passat oder Familienvans wie Caddy und Touran. Auch ein auf den ersten Blick perfekt erhaltener grüner T5 ist darunter und einige Limousinen aus französischer und japanischer Produktion. Die rund 600 Fahrzeuge, die hier auf ihre Demontage warten, teilen alle ein Schicksal: Es sind Diesel-Pkw der Abgasnormen Euro 4 und Euro 5. Alle sind durchschnittlich nur rund zehn Jahre alt, manche sogar nur acht und jünger. Ihre Baujahre liegen zwischen 2008 und 2013.

Auch die Tachostände der Autos liefern eigentlich keine Indizien auf ihr nahes Ende. Im Gegenteil: Mit 150 000, nicht selten sogar nur 100 000 und weniger gefahrenen Kilometern gelten Dieselmotoren üblicherweise eher als eingefahren. „Dies sind fast alles Fahrzeuge, die ihre Lebensdauer noch lange nicht erreicht haben“, bestätigt Kiesow. Und es fällt nicht schwer, ein Bedauern aus der Stimme des Fachmanns für Autorecycling herauszuhören. Die Gründe für das vorzeitig besiegelte Ende der Autos sind dennoch schnell genannt – die Stichworte: Schummel-Diesel mit zu hohem Stickoxidausstoß. Und eingeführte Fahrverbote wie im Fall von Hamburg auf Abschnitten von Stresemannstraße und Max-Brauer-Allee beziehungsweise Diskussionen darum wie im Fall des Theodor-Heuss-Rings in Kiel.

Die im Spätsommer 2017 zunächst vom Volkswagen-Konzern eingeführte sogenannte Umweltprämie sorgt nun seit eineinhalb Jahren für Hochbetrieb bei Recycling-Spezialisten wie dem 1968 gegründeten Unternehmen Kiesow, dessen Ursprünge auf den Metallhandel von Tim Kiesows Ururgroßvater zurückgehen. Denn ihre Prämien gewähren VW und andere Autobauer nur mit offiziellem Verwertungsnachweis für das alte Fahrzeug. Kiesow stellt allerdings fest:



„Die Situation derzeit ist nicht vergleichbar mit

der Abwrackprämie

vor zehn Jahren.“

Damals seien drei bis vier Mal so viele Altfahrzeuge verschrottet worden wie jetzt, so der 37-jährige Geschäftsführer und Chef von 30 Angestellten. Im gerade vergangenen Jahr landeten mehr als 3000 Wagen – meist aus Schleswig-Holstein und Hamburg – auf dem Hof des Verwerters, die nur wegen der Umweltprämie abgegeben wurden. Das sind fast so viele wie jene 3800, die Kiesow normalerweise pro Jahr verwertet. Ein weiterer markanter Unterschied: Während damals viele Wagen schon älter, teils fast schrottreif waren, seien die Autos nun jünger und in weit besserem Zustand.

Nicht selten sind unter den abgemeldeten Fahrzeugen Fälle, bei denen sogar dem Kenner das Herz blutet. „Im letzten Sommer bekamen wir zum Beispiel ein schönes Cabrio einer bayerischen Nobelmarke zur Verwertung“, erinnert sich Familienvater Kiesow. „Mit Vollausstattung wie Ledersitzen, nur sieben Jahre alt und mit kaum 120 000 Kilometern auf dem Tacho. Ich wäre angesichts des schönen Wetters am liebsten sofort damit losgefahren – aber das ging ja nicht.“ Denn alle für die Wechselprämie abgegebenen Fahrzeuge müssen nachweislich von den Straßen verschwinden.

Bei Kiesow liegen alle Schritte fest: Nach der Ankunft auf dem Parkplatz am Haupteingang nimmt ein Mitarbeiter das Fahrzeug in Empfang. Es folgt eine ausführliche Inspektion zur Bestimmung des möglichen Restwerts. Mit dem Kaufvertrag erhalten Kunden dann den begehrten Verwertungsnachweis. Dann beginnt die eigentliche Arbeit des „autorisierte Rücknahmestelle für Altfahrzeuge“ genannten Verwerters.

Dessen Herz schlägt in der Demontagehalle, in der fünf bis sechs Mitarbeiter jedes Auto fachmännisch auf verwertbare Teile wie Scheinwerfer, Türen, Antriebswellen oder Stoßstangen prüfen – im intern „Teilehalle“ genannten Verkaufsraum von Kiesow warten etwa 45 000 Alt- und Neuteile auf Käufer. Anschließend werden die Wagen trockengelegt und Flüssigkeiten wie Öl oder Bremsflüssigkeit umweltgerecht entsorgt.

Allzu viele der in den vergangenen Monaten abgemeldeten Fahrzeuge seien im Grunde zu jung für ihr Ende. „Ich bin wirklich nicht für diese Art von Wegwerfgesellschaft“, sagt Tim Kiesow nachdenklich. „Immerhin können wir aber mit der fachmännischen Demontage noch wertvolle Wertstoffe sichern und dabei helfen, Ressourcen zu schonen.“ Gute Teile etwa seien für Reparaturen bei zeitgemäßem Restwert anderer Wagen sinnvoll einsetzbar.

Dass im neuen Jahr ein ähnlicher Andrang bei der Rückgabe von Alt-Dieseln herrschen wird, glaubt Kiesow nicht. „Der große Hype ist vorbei.“ Da die Umweltprämie unter diesem oder einem ähnlichen Namen von vielen Herstellern immer wieder verlängert werde, bleibe das Thema aber aktuell. „Ganz sicher wird es in den kommenden zwölf Monaten aber weniger Rücknahmen bei uns geben als 2018“, ist Kiesow sicher. ●