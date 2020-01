Frankfurter Rundschau : Zu Milliarden für die Bahn

Avatar_shz von Frank Albrecht

14. Januar 2020, 13:32 Uhr

Bundesregierung und Bahn wollen mit 86 Milliarden Euro den Sanierungsstau beim Schienennetz innerhalb eines Jahrzehnts beseitigen. So viel Geld für den Erhalt von Bahnstrecken, Brücken und Bahnhöfen gab es noch nie. Noch nie waren diese Milliarden allerdings so nötig. Noch nie war die Infrastruktur so sanierungsbedürftig wie jetzt. Und noch nie wurde so viel von der Bahn erwartet. Schneller, effizienter, besser werden soll sie. Die Bahn muss jetzt liefern.