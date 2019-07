Frankfurter Allgemeine : Zu Gleissanierung

von Hanno Mönnich

26. Juli 2019, 17:20 Uhr

Es ist die Diskussion über das Klima, die dem Verkehrsmittel zugute kommt: Zugcharme statt Flugscham. Und es ist der einstige Kanzleramtschef und Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla, der weiß, wie man in der Politik seine Interessen durchsetzt. Dennoch bestehen trotz der Summe von 86 Milliarden Euro Zweifel, ob das reichen wird. Aber: In der Vergangenheit wurden viele Weichen falsch gestellt, angefangen vom Desaster um den Börsengang bis zu den viel zu geringen Summen, die in die Infrastruktur flossen. Heute lassen sich die Versäumnisse der Vergangenheit kaum mehr korrigieren.