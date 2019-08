Westfälische Nachrichten : Zu den Ost-Wahlen I

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 16:21 Uhr

Bebt Berlin, wenn am Sonntag um 18 Uhr in Sachsen und Brandenburg die ersten Wahl-Prognosen das Licht der Öffentlichkeit erblicken? Wohl kaum. ... Für Genugtuung spendende Gelassenheit dürfte die Tatsache sorgen, dass in Potsdam der SPD- und in Dresden der CDU-Ministerpräsident aller Wahrscheinlichkeit nach in ihren Ämtern bleiben können. Zwar in erweiterter Koalitions-Konstellation mit den klimapolitisch aufgeladenen Grünen – aber Machterhalt trotz Stimmeinbußen und historisch schlechter Wahlergebnisse.