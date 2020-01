Pforzheimer Zeitung : Zu Benedikt XVI

Avatar_shz von Frank Albrecht

14. Januar 2020, 13:32 Uhr

Man kann nur den Kopf schütteln über die neuerlichen Vorgänge hinter den Mauern des Vatikans – und versuchen, den Glauben an die Institution der katholischen Kirche nicht in Gänze zu verlieren. Nach dem Bekanntwerden der Zölibat-Äußerungen zieht der ehemalige Papst Benedikt XVI. nun seine Co-Autorschaft am Buch zurück – was ist damit gewonnen? Es wäre hilfreich, wenn sich Joseph Ratzinger endlich an das halten würde, was er nach seinem Rücktritt vor knapp sieben Jahren gelobt hat: Zurückhaltung und ein stilles Leben im Gebet – kurz gesprochen: Demut.