ZOB-Parkhaus: Wirbel um falschen Mörtel

von Rieke Beckwermert

04. Juli 2019, 13:38 Uhr

Kiel | Das Gebäude ist so gut wie fertig – doch es gibt schon wieder Ärger. Zuerst sprang eine Baufirma für den Innenausbau des Parkhauses ab (wir berichteten), nun kommt heraus, dass an der aufwendigen Ziegel-Fassade teilweise eine falsche Mörtel-Klasse verbaut wurde. Die oberste Bauaufsicht des Landes muss nun noch „grünes Licht“ geben. Denn der große Komplex muss wegen seiner außergewöhnlichen Bauart speziellen Anforderungen entsprechen – etwa dem Einsatz eines besonders festen Mörtels.

Die nun noch „fehlende Zustimmung im Einzelfall“ des Landes berührt laut Stadtsprecherin Kerstin Graupner aber nicht die Tragfähigkeit des Parkhauses. Es spreche daher nichts gegen die Nutzung des ZOB-Parkhauses. Geklärt werden müsse noch, dass der Fassadenaufbau auch mit der anderen Mörtelgruppe einer etwas niedrigeren Festigkeit den Anforderungen entspricht,

so die Sprecherin. Die Befürchtung: dass es durch Wind- und Wetter-Einfluss zu Abplatzungen am Mauerwerk kommt. Wenn der entsprechende Nachweis seitens des Gutachters erbracht sei, dann bestehe aus Sicht der Obersten Bauaufsicht – so wörtlich – „auch kein Problem, die Zustimmung im Einzelfall zu erteilen“, sagte Graupner. Die Stadt visiert nun eine Eröffnung des Parkhauses in diesem Herbst an. Zuvor müssen noch die restlichen Innenausbau-Arbeiten erneut ausgeschrieben und vorgenommen werden.