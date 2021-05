Relegation gegen 1.FC Köln : Ziel Bundesliga-Aufstieg: Holstein Kiels vorletzter Versuch

Die Kieler wollen am Mittwochabend in Köln ihren Traum vom Bundesliga-Aufstieg am Leben halten.

Kiel | Verkehrte Welt vor dem ersten Relegationsspiel um den letzten freien Platz im Fußball-Oberhaus (Mittwoch, 18.30 Uhr/DAZN): Ausgerechnet beim Fußball-Bundesligisten herrscht absolute Hoch-, beim Zweitligisten dagegen eher gedämpfte Stimmung. Während der 1. FC Köln nach dem kaum noch für möglich gehaltenen Sprung auf Rang 16 der Bundesliga gerade auf der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.